« Quand 60 000 personnes insultent votre famille... » : les explications de Guendouzi

Un match dans le match. Mattéo Guendouzi a vécu une soirée très particulière ce mercredi au Groupama Stadium. Il y a eu la victoire de son équipe de Fenerbahçe pour retrouver la Ligue des champions, mais il y a surtout eu de nombreuses tensions tout au long de la partie.

Sifflé et insulté par une partie du public lyonnais, l’ancien Marseillais a répondu avec un doigt d’honneur à l’échauffement, avant de fêter la qualification avec un « Allez l’OM ! » en faisant le signe du rappeur JuL devant les tribunes rhodaniennes. Ce qui a conduit à une échauffourée dans le couloir menant aux vestiaires.…

CG pour SOFOOT.com