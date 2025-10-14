Qualifs et Ligue des nations : le mode d’emploi des barrages européens pour le Mondial 2026
On a enfin compris pour vous.
Dans la zone Europe, la phase de poules des qualifications à la Coupe du monde touche bientôt à sa fin. Les premiers de chaque groupe commencent déjà à zieuter les vols pour l’autre côté de l’Atlantique, pendant que d’autres attendent la sentence, les yeux rivés sur des résultats qui ne dépendent plus d’eux.…
SF pour SOFOOT.com
