Manchester United est mort
Jusqu’à la mort.
Le supporter numéro un de Manchester United est décédé ce mardi. À 62 ans, un certain Manchester Zdravkov Levidzhov-United a rendu son dernier soupir . Non, vous ne rêvez pas, il s’appelle bien Manchester, de son prénom, et United; de son nom. Cet ouvrier bulgare a décidé, un beau jour de 1999, de revenir LE fan de Manchester United, après la victoire en Ligue des champions. Plus ultra que les ultras.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
