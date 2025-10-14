La Suède dit hej då à son sélectionneur Jon Dahl Tomasson
La chasse au nouveau sélectionneur est déjà ouverte à Stockholm…
Le revers concédé contre le Kosovo a été l’humiliation de trop . Dernière de son groupe avec seulement un petit point pris en quatre matchs pourtant jugés « abordables », la Suède a quasiment dit adieu à une qualification directe pour la Coupe du monde 2026 . Ses espoirs reposent désormais sur un éventuel repêchage via la Ligue des nations. Le conseil de la Fédération suédoise de football (SvFF) a donc tranché ce mardi, fin de mission immédiate pour Jon Dahl Tomasson .…
