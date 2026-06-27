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Qualifiée, l'Égypte tremble pour son capitaine
information fournie par So Foot 27/06/2026 à 13:29

Qualifiée, l'Égypte tremble pour son capitaine

Qualifiée, l'Égypte tremble pour son capitaine

Peur sur le Nil. Si l’Égypte s’est bel et bien qualifiée pour les seizièmes de finale et attend désormais l’Australie, tout le pays s’inquiète désormais pour son capitaine. Sorti touché, à la cuisse gauche semble-t-il, avant l’heure de jeu, Mohamed Salah entame désormais une course contre la montre pour être sur pied pour le prochain tour.

Salah et Hassan rassurants

De passage en zone mixte, le principal intéressé n’a pas voulu se montrer alarmiste, assurant que tout allait bien . Sur des images de célébrations des joueurs égyptiens après la rencontre, on remarque tout de même que Salah ne bouge pas trop, certainement pour se préserver.…

JF pour SOFOOT.com

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