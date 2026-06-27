Maxence Lacroix écrit l’histoire
Une première à plus d’un titre ! Non content de fêter son premier match en Coupe du monde contre la Norvège, avec une titularisation et la première place du groupe à la clé, Maxence Lacroix est tout simplement entré dans l’histoire de la Coupe du monde .
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JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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