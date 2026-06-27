Privé de visa, le photographe du Sénégal ne baisse pas les bras

Privé de visa, le photographe du Sénégal ne baisse pas les bras

Photographiés, à la télé ! Si le Sénégal s’est appliqué pour se donner toutes les chances de passer en seizièmes face à l’Irak et s’est finalement qualifié dans la nuit de vendredi à samedi, tout le monde n’en était pas . En effet, le photographe de la délégation sénégalaise, privé de visa pour entrer au Canada, n’a pas pu se joindre à l’équipe pour ce dernier match de poule .

Embed t.co…

JF pour SOFOOT.com