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Privé de visa, le photographe du Sénégal ne baisse pas les bras
information fournie par So Foot 27/06/2026 à 15:00

Privé de visa, le photographe du Sénégal ne baisse pas les bras

Privé de visa, le photographe du Sénégal ne baisse pas les bras

Photographiés, à la télé ! Si le Sénégal s’est appliqué pour se donner toutes les chances de passer en seizièmes face à l’Irak et s’est finalement qualifié dans la nuit de vendredi à samedi, tout le monde n’en était pas . En effet, le photographe de la délégation sénégalaise, privé de visa pour entrer au Canada, n’a pas pu se joindre à l’équipe pour ce dernier match de poule .

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JF pour SOFOOT.com

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