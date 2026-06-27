Pourquoi voit-on autant de buts de loin dans cette Coupe du monde ?

Avec 20 buts inscrits en dehors de la surface, cette Coupe du monde 2026 paraît lancée sur de bonnes bases. Pour le plus grand bien des spectateurs mais au grand dam des gardiens. Analyse d’un cocktail explosif.

C’est un son de cuir frappé à une centaine de kilomètres/heure, indissociable de la Coupe du monde ces vingt dernières années. Produit par les mollets veineux de nos footeux, on l’appelle « grosse frappe », « but de fou », « caramel » ou simplement « tir de loin ». Depuis le début de cette édition 2026, 27 buts ont justement été marqués depuis l’extérieur de la surface, soit 13,78% des pions inscrits au moment où s’écrivent ces lignes (18 du droit, 9 du gauche, et 31 mètres pour la plus longue distance, signée Kevin Pina avec le Cap-Vert contre l’Uruguay). Une moyenne d’un but par journée. De quoi ajouter un bon cachet à un Mondial déjà spectaculaire, mais interroger sur les éléments qui offrent autant de missiles. Spoiler : les gardiens ne sont pas contents.

« Celui qui prend le plus cher, c’est le gardien »

Historiquement, la Coupe du monde a toujours fait la part belle aux jolis buts. Si les critères de beauté sont subjectifs, surtout en football, les frappes lointaines font l’unanimité. Alors quand Kylian Mbappé, Wilson Isidor, Yasin Ayari ou Lionel Messi ont décidé de trouer les filets adverses, nombreux ont été les « woooow ! » à traverser les gradins américains et nos appartements, tard dans la nuit. Pour autant, derrière ce feu d’artifice garanti plane la problématique liée aux gardiens, et leur tendance à se faire transpercer. De Luca Zidane à Edouard Mendy, en passant par Uğurcan Çakır ou Jordan Pickford, quelques fautes de main ont été signalées. Grossières ou non.…

Propos de Mickaël Landreau recueillis par AB.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com