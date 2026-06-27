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La colère de Mehdi Taremi envers la Fifa et la Coupe du monde
information fournie par So Foot 27/06/2026 à 14:05

La colère de Mehdi Taremi envers la Fifa et la Coupe du monde

La colère de Mehdi Taremi envers la Fifa et la Coupe du monde

Taremi avait des choses à dire sur le traitement des Iraniens. Après le nul obtenu face à l’Égypte, l’Iran est désormais dans l’attente de savoir s’il pourra participer aux seizièmes de finale grâce à son statut de troisième de poule. Toutefois, c’était l’opportunité pour la star de la sélection, Mehdi Taremi, de critiquer l’organisation du Mondial et les injustices subies par son pays.

Devant les micros, l’ancien du FC Porto n’y est pas allé de main morte : « C’est une Coupe du Monde désastreuse. En tant que joueurs professionnels, nous ne pouvons pas disputer une compétition dans ces conditions, ce n’est ni bien ni juste. Si la FIFA pense que c’est juste, c’est leur problème, mais ça ne l’est pas . » Il pointe notamment du doigt Gianni Infantino et ses promesses non tenues. « Qui devrait résoudre ce problème pour nous ? La FIFA ? Les États-Unis ? Je ne sais pas ! Dites-moi un nom. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est venu dans notre vestiaire après le premier match contre la Nouvelle-Zélande et a dit qu’il allait résoudre tous les problèmes, mais en réalité, la FIFA n’a rien fait . »…

JF pour SOFOOT.com

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