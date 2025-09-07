Qualifications Mondial 2026 : L’Espagne et la Belgique s’amusent, l’Allemagne l’emporte difficilement
Spoiler : 21 buts au compteur et des sueurs froides.
Conquérante, l’Espagne a fait vivre un cauchemar à la Turquie (0-6) . Sans surprise, la Roja n’a pas mis longtemps à faire la différence. C’est d’abord Pedri qui permet aux siens de prendre les commandes de la partie dès la 6ᵉ minute d’une frappe sèche (0-1). Ce n’est que le début du cauchemar pour les Turcs. Suite à une action collective sublime, Lucas Merino termine le travail d’un plat du pied assuré (0-2). Juste avant la mi-temps, Merino, encore lui, profite d’un centre de Pedri pour tuer tout suspense en crucifiant Ugurcan Cakir (0-3). Pas rassasiés, les Espagnols profitent d’une contre-attaque éclair pour creuser encore l’écart par Ferran Torres (0-4) avant que Lucas Merino n’inscrive son premier triplé avec le Roja (0-5) , grâce à une frappe enroulée magistrale, et que Pedri ne marque un doublé (0-6), bien aidé par le slalom de Mikel Oyarzabal. Rideau Les hommes de Luis de la Fuente prennent seuls la tête du groupe E.…
