Qualifications Mondial 2026 : L’Espagne et la Belgique s’amusent, l’Allemagne l’emporte difficilement
information fournie par So Foot 07/09/2025 à 22:49

Qualifications Mondial 2026 : L'Espagne et la Belgique s'amusent, l'Allemagne l'emporte difficilement

Spoiler : 21 buts au compteur et des sueurs froides.

Conquérante, l’Espagne a fait vivre un cauchemar à la Turquie (0-6) . Sans surprise, la Roja n’a pas mis longtemps à faire la différence. C’est d’abord Pedri qui permet aux siens de prendre les commandes de la partie dès la 6ᵉ minute d’une frappe sèche (0-1). Ce n’est que le début du cauchemar pour les Turcs. Suite à une action collective sublime, Lucas Merino termine le travail d’un plat du pied assuré (0-2). Juste avant la mi-temps, Merino, encore lui, profite d’un centre de Pedri pour tuer tout suspense en crucifiant Ugurcan Cakir (0-3). Pas rassasiés, les Espagnols profitent d’une contre-attaque éclair pour creuser encore l’écart par Ferran Torres (0-4) avant que Lucas Merino n’inscrive son premier triplé avec le Roja (0-5) , grâce à une frappe enroulée magistrale, et que Pedri ne marque un doublé (0-6), bien aidé par le slalom de Mikel Oyarzabal. Rideau Les hommes de Luis de la Fuente prennent seuls la tête du groupe E.…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
A lire aussi

  • L’appartement d’un international ukrainien ravagé par un missile russe
    L’appartement d’un international ukrainien ravagé par un missile russe
    information fournie par So Foot 07.09.2025 22:31 

    Dramatique. Alors qu’il est en Pologne avec la sélection ukrainienne, que la France a battu vendredi (2-0), Georgiy Sudakov a appris à distance que son appartement situé à Kiev a été en partie détruit par l’explosion d’un missile russe dans la nuit de samedi à ... Lire la suite

  • La blessure ridicule d'Haaland
    La blessure ridicule d'Haaland
    information fournie par So Foot 07.09.2025 20:43 

    Fort, très fort. À deux jours avant la rencontre Norvège-Moldavie, comptant pour les qualifications du Mondial 2026, Erling Haaland a connu une belle mésaventure ce dimanche . Alors qu’il sortait du bus de sa sélection pour rejoindre l’hôtel à Oslo, la porte de ... Lire la suite

  • Depay devient le meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas
    Depay devient le meilleur buteur de l’histoire des Pays-Bas
    information fournie par So Foot 07.09.2025 20:22 

    Légendaire. Double buteur face à la Lituanie (2-3) lors de cette première journée des qualifications pour le Mondial 2026, Memphis Depay est parvenu à dépasser la barre des 50 buts inscrits par Robin Van Persie avec les Oranjes . Grâce à cet accomplissement, l’ancien ... Lire la suite

  • Les Pays-Bas battent difficilement la Lituanie
    Les Pays-Bas battent difficilement la Lituanie
    information fournie par So Foot 07.09.2025 20:07 

    Lituanie 2-3 Pays-Bas Buts : Gineitis (36ᵉ) et Girdvainis (43ᵉ) pour la Lituanie // Depay (11ᵉ, 64ᵉ), Timber (33ᵉ) pour les Oranjes Un ascenseur émotionnel.… TM pour SOFOOT.com

