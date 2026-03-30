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Qu’est-ce qui va bien pouvoir priver les Bleus du sacre au Mondial ?
information fournie par So Foot 30/03/2026 à 22:57

Qu’est-ce qui va bien pouvoir priver les Bleus du sacre au Mondial ?

Qu’est-ce qui va bien pouvoir priver les Bleus du sacre au Mondial ?

Une attaque de feu, une équipe bien rodée, du talent à tous les postes : à son avantage lors de cette trêve, l’équipe de France se pose comme l’un des principaux favoris pour la Coupe du monde à venir. À moins que le ciel ne tombe sur la tête des Bleus d’ici là. Voici quelques imprévus qui pourraient barrer la route de la bande de DD d’ici cet été.

L’Espagne (ou le Portugal, l’Angleterre, l’Argentine, l’Allemagne…)

Au cas où certains l’auraient oublié, la France n’a pas l’apanage du talent. Les Bleus pourraient bien se le faire rappeler dès la phase de poules au moment de croiser le fer avec le Sénégal ou la Norvège, deux sélections qui ont tout du trouble-fête idéal dans un tel tournoi. Deux ans après avoir montré le chemin de la sortie en demi-finales de l’Euro, l’Espagne de Lamine Yamal a, elle, toutes les armes pour réitérer l’exploit. Tout comme une bonne demi-douzaine d’équipes qui, sans être favorites en cas d’affrontement avec la bande de Didier Deschamps, auraient des arguments à faire valoir.

J-73 - Le Brésil, l'Allemagne, l'Italie et l'Argentine ont remporté à eux quatre 73% de toutes les Coupes du Monde (16/22). QG. #OptaWorldCupCountdown pic.twitter.com/ikS07LyxlZ…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

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