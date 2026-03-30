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Les cinq pièges qui attendent l’Italie en Bosnie-Herzégovine
information fournie par So Foot 30/03/2026 à 22:33

Les cinq pièges qui attendent l’Italie en Bosnie-Herzégovine

Les cinq pièges qui attendent l’Italie en Bosnie-Herzégovine

Si tous les regards sont tournés vers l’Italie à quelques heures du match le plus important, un seul obstacle reste sur leur route : la Bosnie-Herzégovine. Les deux équipes rêvent d’un ticket pour le Mondial, mais seul celui qui résistera aux pièges de l’autre aura le droit à son voyage de l’autre côté de l’Atlantique.

→ Edin Džeko

86 e minute d’un sulfureux Galles-Bosnie. Corner pour les Zmajevi . Kerim Alajbegović dépose parfaitement le ballon au premier poteau et, du haut de son mètre 92, Edin Džeko prend tout le monde de court pour égaliser. Que l’Italie s’inquiète : le héros bosnien a bien pris sa cape dans ses valises. La tour de Sarajevo s’appuie sur 40 ans d’expérience, et notamment 8 saisons en Serie A, qui lui ont permis d’accumuler pas mal de données sur le calcio. Les Azzurri le savent, Džeko se régale depuis toujours avec les défenseurs italiens, et il a annoncé la couleur avant le match : « I l faut se dire qu’elle peut aussi souffrir contre nous. Les Azzurri jouent gros après avoir manqué deux Coupes du monde, ce qui signifie qu’ils ont peur. » Une chose est certaine, les hommes de Gattuso ont oublié le détail Džeko quand ils ont serré le poing à la fin de la séance de tirs au but.

→ Le stade Bilino-Polje

Bilino-Polje, qui peut se traduire par « l’endroit où l’on danse et où l’on chante » , est surtout un endroit où on peut facilement claquer des genoux. Le stade n’a qu’une capacité de 13 600 places, mais la jauge a été réduite à 8 000 par l’UEFA, qui applique une sanction pour racisme et perturbation de l’hymne national lors de Bosnie-Roumanie… Un gage d’ambiance hostile qui pousse la sélection à faire de Zenica, quatrième ville du pays, son lieu de villégiature. « Quand tu es là-dedans, tu as l’impression qu’il y a 25 000 ou 30 000 personnes, prévient Miralem Pjanić, fraîchement retraité. Les équipes adverses se sentiront mal à l’aise et intimidées. Ce sera une vraie fournaise . » Et à part les pizzas, les Italiens ne font en général rien de bon dans de telles conditions.…

Adrien Radulovic pour SOFOOT.com

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