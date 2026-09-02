Qu'est-ce qui permet encore aux clubs français de recruter ?

Qu'est-ce qui permet encore aux clubs français de recruter ?

La pêche est quasiment finie. Jordan Ferri, Karl Toko Ekambi, Keito Nakamura… Alors que le mercato d’été a fermé ses portes en France ce mardi à 19h59, quelques noms de notre bonne vieille Ligue 1 restent actuellement sans club. Certains pourraient trouver un point de chute en Ligue 1.

Le joker d’un joueur licencié en France est l’option privilégiée par les clubs . Les clubs peuvent enregistrer l’arriver d’un joueur libre, d’un joueur issu d’un club ayant fait l’objet d’une procédure collective ou d’un joueur muté temporairement. C’est dans ce cadre que l’OL pourrait par exemple boucler l’arrivée de Keito Nakamura, de Reims. Les équipes de Ligue 1 peuvent également embaucher un joueur sans contrat. …

UL pour SOFOOT.com