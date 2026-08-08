Qu'est ce que signifie vraiment « l'aura » ?

La popularisation du mot « aura », vieux de sa racine latine et réutilisé à foison par la Gen Z, ne fait pas exception dans le milieu du foot. Ce compliment ultime, devenu quantifiable et adressé à un tas de comportements aussi différents que réellement marquants, a été propulsé dans le vocabulaire commun par les jeux vidéo et les réseaux sociaux.

« AURA » . C’est par ce mot, en majuscule, que le club chilien de Colo Colo a annoncé la signature de Vozinha, gardien cap-verdien devenu star pendant la Coupe du monde. L’ironie du sort continue pour celui qui avait 24 ans à la création d’Instagram et 30 à celle de TikTok : il est désormais représenté par un mot ultra-prisé par la Gen Z, repris par celles d’au-dessus. Quatre lettres qui cherchent à vouloir tout dire en ne disant presque rien, aux multiples facettes et interprétations. Présentes un peu partout sur les réseaux sociaux, elles se sont également immiscées au sein de la sphère footballistique, friande de nouveaux compliments à donner aux génies du ballon rond.

Aura-t-elle été l’éloge du moment ?

Lors de la présentation de Zinédine Zidane en tant que nouveau sélectionneur, L’Équipe écrivait que le double Z était « nimbé d’une aura qui semble éternelle » , tandis que le quotidien espagnol AS , par le journaliste français Frédéric Hermel, évoquait son « aura de capitaine de l’équipe de France » . ESPN, pendant la Coupe du monde, surfait sur la popularité de l’aura en publiant deux vidéos de Kylian Mbappé, entrant simplement sur le terrain et suivi par ses coéquipiers, légendées : « AURA » .…

Par Nathan Beaufils pour SOFOOT.com