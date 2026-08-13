Un club d'Andorre crée l'exploit en C4

Avec Monaco, Andorre représentera les principautés en barrage de la Ligue Europa Conférence. Le voici le voilà, l’exploit retentissant de la soirée. Sur la pelouse du A. Le Coq Arena de Tallinn, l’Inter Escaldes a picoré les Estoniens de Flora 4-0. Auteur de l’ouverture du score, Modric a propulsé ses coéquipiers vers une qualification en barrage de la C4. Autre club d’un minuscule pays, le Liechtenstein en l’occurrence, Vaduz n’a de son côté as crée l’exploit. Les Rouges ont été éliminés par les Finlandais de l’Inter Turku.

Les cadors et les Suisses se qualifient

Les grands clubs engagés dans ce troisième tour préliminaire ont eux répondu présent : l’Ajax Amsterdam a mis Shelbourne sur le trottoir, Midtjylland a battu les Bohemians, Braga s’est contenté d’un triste 0-0 contre le Dynamo Minsk et Qarabag a sorti le Dynamo Kiev. Les clubs suisses seront aussi au rendez-vous des barrages avec trois participants, Lugano, Saint-Gall et Sion , respectivement vainqueurs de Runavik, Sheriff Tiraspol et Noah.…

MBC pour SOFOOT.com