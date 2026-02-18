 Aller au contenu principal
Qu’es-tu devenue, la Juventus ?
information fournie par So Foot 18/02/2026 à 23:08

La Juventus a sombré ce mardi à Galatasaray (5-2) et semble déjà avoir un pied en dehors de la Ligue des champions. Voilà bientôt six ans que la Vieille Dame ne fait plus peur à personne. Retour sur un déclassement.

C’est donc ça, la Juventus ? Frappe croisée de Sacha Boey, c’est 5-2. Ce mardi soir, Galatasaray a mis à terre une très Vieille Dame pour mettre un pied (voire un peu plus) en huitièmes de finale de Ligue des champions. Ce n’était pas un match sans, c’est une nouvelle saison décevante et malheureusement idéale pour constater que les Bianconeri ne sont plus ce qu’ils étaient. Pour un enfant de 12 ans, la Juventus est une « équipe mid, qui ne fait pas rêver », bref, qui a perdu toute son aura, qui ne dégage plus rien.

En Italie, le titre lui échappe depuis cinq ans ; en Ligue des champions, ce n’est pas mieux. La Juve n’a plus son rond de serviette dans la cour des très grands, elle qui n’a plus dépassé le stade des huitièmes depuis 2018-2019. En championnat, les hommes de Luciano Spalletti sont 5 es , sans pouvoir rêver de titre ; en Coupe d’Italie, ils sont déjà sortis (contre l’Atalanta). Qu’est-il arrivé à La Gobba aux 36 Scudetti, dont 9 gagnés entre 2011 et 2020, et qui a vu passer des légendes comme Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Roberto Baggio, Zinédine Zidane, Pavel Nedvěd ou encore, plus récemment, Cristiano Ronaldo ?…

Par Ethan Ameloot pour SOFOOT.com

