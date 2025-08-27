Qarabag verra la Ligue des champions
Hongrois rêver !
Cruelle désillusion pour Ferencvaros sur la pelouse de Qarabag. Après avoir perdu (3-1) à domicile au match aller, le club budapestois a pris sa revanche en Azerbaïdjan ce mercredi soir (2-3), mais le score cumulé (5-4) ne suffit pas et ce sont les Cavaliers qui verront la phase de ligue de la C1 pour la deuxième fois de leur histoire seulement.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer