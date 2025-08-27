 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Qarabag verra la Ligue des champions
information fournie par So Foot 27/08/2025 à 21:22

Qarabag verra la Ligue des champions

Qarabag verra la Ligue des champions

Hongrois rêver !

Cruelle désillusion pour Ferencvaros sur la pelouse de Qarabag. Après avoir perdu (3-1) à domicile au match aller, le club budapestois a pris sa revanche en Azerbaïdjan ce mercredi soir (2-3), mais le score cumulé (5-4) ne suffit pas et ce sont les Cavaliers qui verront la phase de ligue de la C1 pour la deuxième fois de leur histoire seulement.…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L’hommage d’Erling Haaland à sa mère
    L’hommage d’Erling Haaland à sa mère
    information fournie par So Foot 27.08.2025 21:46 

    Pardon, « L’hommage d’Erling BRAUT Haaland à sa mère ». Le 4 septembre prochain, le colosse norvégien débutera son match amical face à la Finlande avec un nouveau flocage au dos de son maillot. Enfin, nouveau, façon de parler. Erling réaffichera en effet le nom ... Lire la suite

  • L’entraîneur des féminines de l’OM mis à pied
    L’entraîneur des féminines de l’OM mis à pied
    information fournie par So Foot 27.08.2025 20:57 

    Froidement : adverbe, Avec une complète insensibilité. « L’Olympique de Marseille annonce la mise à pied de Frédéric Gonçalves , entraîneur principal de l’équipe professionnelle féminine. Dalin Anrifani, entraîneur adjoint, assurera l’intérim sur le banc de l’équipe ... Lire la suite

  • Des baigneurs dans la Seine à Paris, le 12 août 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Baignade dans la Seine: près de 100.000 baigneurs, annonce Hidalgo, qui prolonge l'ouverture
    information fournie par AFP 27.08.2025 20:51 

    Près de 100.000 personnes ont profité de la baignade dans la Seine pendant l'été, a annoncé mercredi la maire de Paris Anne Hidalgo, qui prolongera deux sites de baignade sur trois en septembre, un héritage des Jeux olympiques. La baignade dans la Seine était interdite ... Lire la suite

  • Baignade dans la Seine: la mairie de Paris prolonge l'ouverture en septembre
    Baignade dans la Seine: la mairie de Paris prolonge l'ouverture en septembre
    information fournie par AFP Video 27.08.2025 19:52 

    Près de 100.000 personnes ont profité de la baignade dans la Seine pendant l'été, a annoncé mercredi la maire de Paris Anne Hidalgo, qui prolongera deux sites de baignade sur trois en septembre, un héritage des Jeux olympiques.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank