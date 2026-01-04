Pyongyang tire des missiles balistiques, condamne l'assaut US au Venezuela

(Actualisé avec précisions sur les tirs, déclarations sur le Venezuela et contexte)

La Corée du Nord a procédé à des tirs de missiles balistiques dimanche, jour du début d'une

visite d'Etat

du président sud-coréen Lee Jae-myung en Chine, principal allié de Pyongyang, et quelques heures à peine après un assaut des Etats-Unis au Venezuela.

Les tirs d'au moins deux missiles balistiques, les premiers effectués par le pays depuis près de deux mois, accentuent encore les tensions mondiales après que le président américain Donald Trump a lancé au Venezuela une attaque au cours de laquelle le président Nicolas Maduro a été capturé.

La Corée du Nord a vivement dénoncé l'action des États-Unis, déclarant que Washington avait "violé sauvagement la souveraineté du Venezuela" et que cet acte montrait "la nature rebelle et brutale des États-Unis".

Pyongyang a tiré ses missiles quelques heures avant que le président sud-coréen Lee Jae-myung n'entame une visite d'État en Chine, dans l'espoir de promouvoir la paix dans la péninsule coréenne, au cours de laquelle ils devrait rencontrer son homologue chinois Xi Jinping.

Les missiles, tirés samedi vers 22h50 GMT, ont parcouru environ 900 km, selon l'armée sud-coréenne. Selon le Japon, au moins deux missiles ont volé sur des distances d'environ 900 km et 950 km.

Le bureau présidentiel sud-coréen a déclaré avoir tenu une réunion de sécurité d'urgence et exhorté la Corée du Nord à cesser ses "actes de provocation qui violent les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies".

Le ministre japonais de la Défense, Shinjiro Koizumi, a pour sa part déclaré que ces tirs menaçaient la paix et la sécurité de la région et de la communauté internationale.

Les forces américaines pour l'Indo-Pacifique ont écrit dans un communiqué que les tirs nord-coréens ne constituaient pas "une menace immédiate pour le personnel ou le territoire américain, ni pour (leurs) alliés".

Le dernier tir de missile balistique de Pyongyang datait du 7 novembre.

Samedi, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a demandé que la capacité de production d'armes tactiques guidées du pays soit plus que doublée, selon les médias d'État.

(Hyunjoo Jin et Jack Kim à Séoul, Tim Kelly à Tokyo, avec Ju-min Park et Heejin Kim à Séoul et Susan Heavey ; version française Camille Raynaud et Benjamin Mallet)