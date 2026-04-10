Puel assure que ses joueurs sont conscients de la situation du club

Câlinothérapie. Avant le match important dans la course au maintien entre Nice (15ᵉ) et Le Havre (14ᵉ) ce dimanche, Claude Puel a assuré en conférence de presse ce vendredi que ses protégés ne baissaient pas les bras malgré la saison éprouvante du club : « Il y a une prise de conscience. Après, comme je l’ai souvent dit, dans la semaine, les séances sont de qualité. Il y a de l’application, il y a de l’écoute, il y a de la volonté de bien faire […] Mais penser que les joueurs ne sont pas concernés, c’est faux. Il y a différentes manières d’appréhender les choses. Il y en a qui arrivent à canaliser leur agressivité et d’autres qui peuvent subir la situation. Il faut amener tout le monde vers une même direction. »

Une réaction impérative

Giflés par le PSG (0-4) puis par Strasbourg (3-1), les Aiglons peinent à lancer une dynamique positive en championnat. Avec seulement deux succès au compteur sur les dix derniers matchs de Ligue 1 (trois nuls, cinq défaites) , le Gym doit impérativement battre le HAC pour consolider sa maigre avance sur Auxerre, 16ᵉ et premier barragiste. Si les hommes de Claude Puel sont également qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France , qu’ils joueront le 22 avril face à Strasbourg, cette rencontre semble aujourd’hui loin d’être une priorité.…

TM pour SOFOOT.com