Publicité en ligne: Londres accuse Google d'abus de position dominante

L'autorité britannique de la concurrence, la CMA, a estimé vendredi que Google avait abusé au Royaume-Uni de sa position dominante dans la publicité en ligne, une conclusion "provisoire" à une enquête ouverte en 2022, qui pourrait devenir définitive en fonction des réponses apportées par le géant californien.

( AFP / JOSH EDELSON )

Ces conclusions portent sur "la manière dont Google a privilégié son propre système d'échange d'annonces, ce qui nuit à la concurrence", écrit la CMA dans un communiqué.

Le régulateur dit avoir constaté "que la grande majorité des éditeurs et des annonceurs" britanniques utilisent les services de Google "pour faire des offres et vendre de l'espace publicitaire".

La position dominante de Google dans le secteur pourrait avoir désavantagé ses concurrents, les empêchant "de se battre à armes égales pour offrir aux éditeurs et aux annonceurs un service de meilleure qualité et plus compétitif".

"La CMA va maintenant examiner attentivement les observations de Google avant de prendre sa décision finale", écrit-elle dans son communiqué.

En 2019, les annonceurs britanniques ont dépensé environ 1,8 milliard de livres pour des publicités en ligne auprès des consommateurs britanniques, selon le régulateur britannique.

Les régulateurs américains et européens ont eux aussi ouvert des enquêtes distinctes sur les activités de Google dans la publicité en ligne.