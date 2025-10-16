PSG-Strasbourg, une certaine idée de la jeunesse en Ligue 1

Ce vendredi soir, le premier de Ligue 1, Paris, accueille le troisième, Strasbourg, avec une particularité : les deux équipes sont très jeunes. Et c'est un choix.

La Gen Z est là. Au Maroc, au Pérou, à Madagascar, au Népal, en France, les jeunes nés dans les années 2000 l’ouvrent et embêtent les élites. Puisque le foot n’échappe pas au monde extérieur, les fans de clics sont aussi sur les terrains. Les aînés ont découvert Désiré Doué, Bradley Barcola et les petits Parisiens quand ils ont gagné la Ligue des champions, ils vont découvrir Guela Doué, Diego Moreira et les petits Strasbourgeois ce vendredi au Parc des Princes.

Et oui, les « zoomers » envahissent la Ligue 1. Avant la trêve, à Lille (1-1), Luis Enrique a titularisé un onze de départ de 22 ans en moyenne. Dans l’ensemble, son effectif dépasse à peine les 24 piges. Les Parisiens étaient déjà la plus jeune équipe des quarts de finale de Ligue des champions la saison dernière.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com