PSG : rêver doublement plus grand

Les scènes de liesse dans Paris et à Munich sont encore dans toutes les têtes que le PSG doit déjà repartir à l’assaut de la Ligue des champions. Luis Enrique et ses hommes ont l’objectif de réaliser un rarissime doublé, mais la tâche s’annonce très difficile.

Il n’y a rien de pire que la première fois, vraiment ? La deuxième ne paraît pourtant pas si facile lorsqu’il s’agit de s’avancer sur la ligne de départ quelques mois après avoir soulevé la Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain fait face à ce vertige, mercredi, en recevant l’Atalanta. Si les fidèles du Parc attendent ce premier choc européen, après s’être seulement mis sous la dent Angers, Lens et France-Islande depuis le début de saison, le groupe ne compte pas se reposer sur ses lauriers et ne rêve que d’une nouvelle épopée victorieuse.

« Ambition », « rêve » et « objectif »

À la veille d’affronter la Dea , Marquinhos a avoué sans détour que réaliser le doublé était « l’ambition » du club. « En gagner encore une nous motive, le coach, le président, tout le monde. Quand on a goûté une fois, c’est une autre émotion » , a déclaré le capitaine, visiblement pas rassasié après avoir atteint son but à la suite de longues années de désillusions. Dans un monde qui va toujours plus vite, le PSG avait à peine terminé de fêter ce sacre, que le Mondial des clubs se présentait à lui, puis la Supercoupe d’Europe, et enfin cette nouvelle saison. « On veut continuer à marquer l’histoire, et maintenant, cela consisterait à gagner deux Ligues des champions consécutives. C’est notre objectif et notre rêve de la gagner encore. Ce sera très difficile, mais on est heureux d’avoir ce rêve » , avait assumé Luis Enrique avant la reprise. En conférence de presse, mardi, le vainqueur de l’édition 2015 à la tête du Barça a assuré que « la première Ligue des champions est toujours plus difficile à gagner que la deuxième ou la troisième » . Alors, qu’est-ce qui les retient ?…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com