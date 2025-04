PSG : plus c’est gros, moins ça passe ?

Quoi qu’il annonce, le PSG démarre sa double confrontation contre Aston Villa dans la position de favori. Difficile posture que celle déjà expérimentée face à Dortmund, Manchester United, Barcelone ou d’autres. Et si Paris préférait arriver à un match avec l’étiquette de galérien sur le front ?

« Je crois que c’est du 50-50. Face à Liverpool, tout le monde disait qu’on avait moins de chances qu’eux. Pour moi, les favoris n’existent pas. Il y a huit équipes qui sont là, qui l’ont mérité et peuvent se qualifier. Sur la route, il y a beaucoup de favoris éliminés. Favori, ça ne compte pas, il faut mériter de gagner sur le terrain, et c’est ça qui est difficile. » Présent en conférence de presse de veille de match, Luis Enrique a bien raison : au football, être favori sert seulement à aiguiller les bookmakers. Et encore, ça fonctionne moins que dans d’autres sports. Pour le reste des affiches de gala, peut-être que Lucho doit se souvenir que le PSG n’a combiné victoire et beau jeu – en Ligue des champions – qu’à 11 contre 10 à Barcelone la saison dernière et une mi-temps contre Manchester City et à Liverpool cette saison. Ou sait-il que cet Aston Villa, rempli de revanchards, a les moyens d’inquiéter une équipe qui a déjà trébuché contre Eindhoven, Arsenal, l’Atlético de Madrid et le Bayern Munich, rien que pendant la phase de ligue de cette nouvelle formule de Ligue des champions.

Au début de l’hiver, espérer atteindre les quarts de finale relevait alors du miracle. Depuis, s’en contenter serait un gâchis. Le PSG est sorti miraculé contre Manchester City. Il a ensuite échappé à l’accident industriel en terrassant Stuttgart. Il s’est évadé des poules plus sain et plus sauf et a magnifiquement renversé Liverpool. Pas de catastrophe, ouf. Dans ce moment annuel de vérité, celui qui peut changer la couleur d’une saison ou encore faire et défaire les prochains Ballons d’or, le PSG affronte Aston Villa comme un rescapé.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com