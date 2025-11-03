PSG-Nice : À bas les blocs !

Comme nombre d’équipes de Ligue 1 avant eux, les Niçois sont venus poser le bus au Parc des Princes, samedi. Une stratégie à deux doigts de leur rapporter un point, mais qui a surtout relancer le débat sur son efficacité.

« En Ligue des champions, les équipes nous regardent dans les yeux. En Ligue 1, elles ne font que défendre. C’est difficile. » La petite phrase de Gonçalo Ramos, en zone mixte samedi soir dans les entrailles du Parc des Princes, n’avait certainement pas vocation à déclencher un tel débat, et pourtant. Quelques instants plus tôt, l’avant-centre portugais délivrait la porte d’Auteuil sur le gong, après 95 minutes d’angoisse à se heurter au mur formé par Juma Bah, Kojo Peprah Oppong et compagnie. Une rencontre à sens unique, mais qui aura donc eu toutes les peines du monde à se décanter. Ennuyeux diront certains, fermé, tactique, sans aucun doute.

96 - Nice (96) est la deuxième équipe à compter moins de 100 passes tentées en première période cette saison en Ligue 1 après Angers (86), déjà contre Paris le 22 août dernier. Bus.#PSGOGCN pic.twitter.com/zcoYSxFnH4…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com