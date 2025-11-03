Un jeune joueur d’Orlando détruit la transversale pour être candidat au prix Puskás
Le soleil est descendu sur Mamelodi.
À défaut de casser des joueurs comme Eben Etzebeth, la puissance sud-africaine peut aussi traumatiser des barres transversales. Camren Dansin, 19 ans, a claqué une volée monstrueuse pour arracher le nul des Orlando Pirates face aux Mamelodi Sundowns. Deuxième titularisation, premier missile.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
