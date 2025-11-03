Un match de R1 arrêté après une valse d’expulsions
L’arbitre a vu rouge, et blanc aussi.
Ce dimanche, le match de Régional 1 entre Bains-sur-Oust et le CPB Bréquigny, dans la belle région de Bretagne, a été arrêté, après plusieurs expulsions dans l’équipe Bainsoise. Juste avant la mi-temps, le joueur Rennais Kisolokele est exclu, laissant les siens à dix. En seconde période, les deux formations semblent vouloir se contenter du match nul 0-0, mais l’arbitre M. Maugé a tenu à pimenter la rencontre.…
CDB pour SOFOOT.com
