 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PSG-Newcastle : Ousmane Dembélé est là, un nouveau troisième gardien
information fournie par So Foot 26/11/2025 à 11:27

PSG-Newcastle : Ousmane Dembélé est là, un nouveau troisième gardien

PSG-Newcastle : Ousmane Dembélé est là, un nouveau troisième gardien

Ousmane, here we go again.

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain reçoit Tottenham , pour le compte de la cinquième journée de la Ligue des champions. Défaits par le Bayern Munich lors du match précédent (1-2), les Parisiens doivent se relancer pour revenir dans la course aux premières places. Pour cela, Luis Enrique a convoqué un groupe de 21 joueurs , où l’on observe un retour attendu.…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank