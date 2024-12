information fournie par So Foot • 26/12/2024 à 10:33

PSG : Milan Škriniar vers la Turquie ?

La grande braderie de Paris.

Alors que Luis Enrique ne compte plus sur lui dans la capitale, Milan Škriniar devrait quitter le Paris Saint-Germain dès cet hiver , un an et demi à peine après y avoir posé ses valises. Selon la presse turque, le joueur aurait même déjà trouvé un accord avec l’un de ses prétendants, Galatasaray , où le directeur technique Okan Buruk apprécie son profil. Le club stambouliote discuterait en parallèle avec les champions de France pour parvenir à ficeler ce transfert.…

TB pour SOFOOT.com