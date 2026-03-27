Les pauses fraîcheurs : comme une odeur de renfermé

En guise de répétition pour le Mondial américain, le Brésil-France de Boston a généralisé la présence des pauses fraîcheurs pendant chaque période. N'ayant pas pour seul but de réhydrater les acteurs du jeu, ces préalables à des coupures publicitaires modifient la manière d'appréhender un match de foot. Et malheureusement, c'est pour le pire.

Dans Astérix chez les Bretons , le village gaulois est sur le cul : les Bretons s’arrêtent à 17 heures. Qu’il pleuve, qu’il vente ou que tout le monde se foute sur la gueule, ils font une pause à 5 o’clock, pm . C’est l’heure du thé. C’est dans leurs mœurs. Personne ne les fera changer. Cette scène a peu ou prou existé lors de Brésil-France, répétition générale de la Coupe du monde américaine. Après 21 minutes de jeu et des poussières, Monsieur Guido Gonzales Jr. a sifflé le début de la pause après une légère faute de Malo Gusto. « C’est la pause fraîcheur ? Ah, mais il ne fait pas… » a interrogé Bixente Lizarazu sous les 18 degrés de Boston, avant de reprendre : « [Cet été], ça sera nécessaire. Là non. » Rebelote en seconde période, après une horrible passe de Theo Hernandez : « Ah c’est la pause. » Bixente Lizarazu a du mal. Il n’est pas le seul. Carlo Ancelotti peut lui effectuer trois changements d’un coup. Didier Deschamps choisi plutôt d’exprimer ses réserves sur cette évolution du jeu. « C’est bien pour vous, le diffuseur, d’avoir cette page de pub (TF1 a gardé l’antenne pendant cette pause, NDLR) , mais ça change le football. D’avoir ces trois minutes, ça casse tout. » Oui, tout.

Les trois unités

Tout le grand village du foot peut légitimement s’opposer à ce qui est en réalité une coupure publicitaire, puisqu’elle a été décidée indépendamment des conditions climatiques. Le foot s’apprête à tourner la page de ce qu’il est : un sport avec deux mi-temps, sans coupures. Un sport de mouvement et d’espace. Il possède ses unités d’action (un ballon, deux buts et deux équipes), de lieu (un stade) et de temps : 1h30, séparée en deux depuis l’intronisation de la loi 7 des lois du jeu : « Un match se compose de deux périodes de 45 minutes chacune. Il est possible de réduire cette durée en cas d’accord entre l’arbitre et les deux équipes participantes avant le coup d’envoi et conformément au règlement de la compétition. Les joueurs ont droit à une pause entre les deux périodes ne dépassant pas 15 minutes […]. <

Par Ulysse Llamas, chaud pour SOFOOT.com