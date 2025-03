PSG-Liverpool : il y’avait-il main de Núñez sur le but d’Elliott ?

À la loupe.

Le but de Harvey Elliott dans les derniers instants du huitième de finale aller de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Liverpool mercredi dernier (0-1), continue de faire parler. Outre la cruauté de ce pion, conclusion d’une large domination parisienne et d’une faute d’Ibrahima Konaté sur Bradley Barcola qui aurait pu valoir carton rouge pour le défenseur français, le début de l’action pose désormais débat. En effet, au moment de gagner son duel aérien avec Marquinhos et servir Elliott, Darwin Núñez se serait aidé de la main . Du moins à en croire certains angles de caméra.…

AB pour SOFOOT.com