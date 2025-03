PSG-Lille : le bal des ambassadeurs

Ce samedi soir, le LOSC se déplace au Parc des Princes (21h05). Au-delà d’être une répétition générale pour les deux clubs avant leur huitième de finale de Ligue des champions, cette rencontre nous rappelle que la Ligue 1 possède de belles affiches à savourer, tout simplement.

Les groupies de Warren Zaïre-Emery peuvent se réjouir. Après avoir disputé une demi-heure en Coupe de France face à Saint-Brieuc, le titi parisien devrait de nouveau fouler la pelouse du Parc des Princes à l’occasion de la réception de Lille. « Il aura plus de minutes pour le faire monter en puissance » , a confirmé Luis Enrique en conférence de presse ce vendredi. « Je voulais revenir au plus vite, j’ai fait beaucoup de cardio. On va essayer d’être dans la meilleure forme possible pour Lille déjà et après Liverpool » , jurait pour sa part l’intéressé, absent depuis le 29 janvier à la suite d’une entorse subie face à Stuttgart, après la qualification de son club en demi-finales.

Le rendez-vous est donc pris pour ce samedi soir. Oui, samedi soir car, non, la rencontre n’a finalement pas été décalée, au grand dam de Bruno Genesio. « Il y avait une règle qui avait été mise en place pour protéger les clubs qui jouaient le mardi. Celle-ci disait de ne pas les faire jouer le vendredi. Mais ce n’était pas possible, puisque Paris jouait mercredi en Coupe de France. La seule solution était le report du match , rappelait le technicien nordiste en conférence d’avant-match. Ça n’a pas été accepté, c’est comme ça, on va s’adapter. […] Je pense qu’il y avait matière à faire beaucoup mieux, en réfléchissant un petit peu en amont. Mais voilà, on ferme la parenthèse. »…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com