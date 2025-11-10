PSG : leader impitoyable

Vainqueur dans les dernières secondes lors de ses deux dernières sorties en Ligue 1, ce PSG amoindri par les blessures peut quand même compter sur sa profondeur d’effectif et sa mentalité pour continuer de mener la danse en championnat.

Cet été, la Coupe du monde des clubs a peut-être eu un avantage. En achevant les jambes parisiennes après un exercice 2024-2025 couronné de succès mais très éreintant d’un point de vue physique pour les acteurs principaux, la dernière « Infantinerie » de la FIFA a quand même de sacrées externalités positives sur le suspense en Ligue 1 cette saison. En ce début novembre, le PSG n’a pas déjà pris dix points d’avance sur son dauphin et se fait parfois accrocher par Lorient, Strasbourg ou Lille.

Mais quelque chose ne va pas : même en l’absence de quatre titulaires ultra-indiscutables, Paris continue d’être intraitable et de constamment reprendre sa place de leader à l’équipe – qui porte souvent un maillot blanc et bleu – qui a le malheur de vouloir s’asseoir dessus, même en alignant quatre habituels remplaçants comme titulaires. Contre l’OL dimanche soir, c’était le cas des latéraux de fortune Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez, pour pallier les absences d’Achraf Hakimi et Nuno Mendes, et des attaquants Senny Mayulu et Lee Kang-in, ayant la grosse besogne de faire oublier Ousmane Dembélé et Désiré Doué.…

Par Théo Juvenet, au Groupama Stadium pour SOFOOT.com