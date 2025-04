PSG : la force enfin tranquille

Une impression de sérénité dégagée à chaque match, une capacité à survivre à tous les scénarios, aucun drama : c’est probablement la première fois que le PSG aborde une rencontre de cette importance en Ligue des champions avec autant de sérénité. La recette pour enfin aller (très) loin ?

L’Atalanta dans les derniers instants, le Bayern en tremblant comme des feuilles lors d’un match retour perdu contre le cours du jeu au Parc des Princes et un Barça renversé chez lui à l’issue d’un duel épique. C’est peu dire que les trois quarts de finale de Ligue des champions remportés par le PSG depuis le début de l’ère QSI ont tapé sur les nerfs des supporters du club de la capitale, autant que créé des souvenirs impérissables. Et si pour une fois, le club de la capitale rejoignait le dernier carré – le cinquième de son histoire – sans vraiment se faire peur ? S’il ne faut jamais insulter la glorieuse incertitude du football, c’est bien le chemin que semble prendre cette double confrontation avec Aston Villa, tant par la domination affichée à l’aller que par le force tranquille que dégage la bande de Luis Enrique depuis de longues semaines.

Ce PSG a réponse à tout

Si le foot répondait à une forme de logique, les espoirs de qualification seraient bien minces pour Aston Villa. Mais Luis Enrique et ses joueurs, battus ou tenus en échec par l’Atlético de Madrid ou le PSV à l’automne après avoir outrageusement dominé sont bien placés pour le savoir : le ballon rond ne récompense pas toujours les plus méritants. Il n’empêche, ce Paris Saint-Germain a survécu à tout ce qui lui est arrivé cette saison, à commencer par les hold-up de l’automne et son inefficacité chronique. Menés et sous pression ? Ils ont retourné Manchester City ou Aston Villa, renversant le match sans broncher. Sur un fil et mis à rude épreuve, physique et nerveuse, par l’une des meilleures équipes d’Europe ? Ils ont fait taire Anfield après 120 minutes de combat. Annoncés favoris d’une soirée pronostiquée sans encombres ? Ils ont fait la loi à Stuttgart pour éviter la sortie de route puis déroule contre Villa.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com