PSG : l’horizon du plus fort

La double confrontation contre Liverpool devait permettre d'enfin juger ce PSG, si brillant depuis quatre mois face à des adversités mesurées. Elle a permis de balayer tous les doutes : l'équipe de Luis Enrique a du talent, on le savait, mais aussi beaucoup de personnalité et de sang froid. Ce qui lui ouvre de très beaux horizons.

Tout était réuni pour que le PSG passe encore à côté. Un match aller dominé mais pas gagné, un Anfield bouillant et oppressant : difficile de faire plus inconfortable au moment de jouer son avenir européen. Et pourtant… Le leader de la Ligue 1 a relevé le défi, non sans trembler, mais avec énormément de personnalité. Comme Vitinha l’avait promis.

Écrire l’histoire

Cette deuxième manche, bien plus disputée que la première, a donné lieu à un grosse partie de manivelles. Le match aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre, avec un soupçon de réussite. Dans la tempête, les Parisiens ont perdu beaucoup de ballons et se sont souvent exposés, mais ils ont eu le mérite de garder le cap et de ne pas sombrer, là où le Barça de Messi, le City de Guardiola et tant d’autres avaient plongé. Le PSG était même à deux doigts de mettre son adversaire KO en prolongation. La séance de tirs au but a finalement donné à Gigio Donnarumma l’opportunité de briller et de rappeler ses capacités, remises en cause par la frappe d’Harvey Elliott six jours plus tôt. L’opportunité donnée au PSG, aussi, de prouver sa force de caractère dans un exercice si exigeant pour les nerfs, qui plus est dans un stade où il n’avait jamais gagné.…

Par Quentin Ballue, à Anfield pour SOFOOT.com