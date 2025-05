PSG-Inter : un peu plus près des étoiles

En quête de sa première Ligue des champions, le Paris Saint-Germain retrouve ce samedi soir l’Inter Milan pour une finale inattendue en début d’année, mais à laquelle personne ne trouve rien à redire aujourd’hui.

La date est cochée depuis le soir du 7 mai pour les plus superstitieux, depuis le début de saison pour les ambitieux et, au fond, depuis une éternité pour des joueurs, des supporters et un peuple tout entier qui ne demande qu’à s’endormir la tête dans les étoiles, cette nuit, à Munich et partout ailleurs. Voilà ce 31 mai 2025 arrivé, devant nous, devant eux et devant l’histoire d’un football français qui attend toujours de voir la Ligue des champions rentrer au pays pour la première fois au XXI e siècle, et depuis 1993, année sacrée pour les Marseillais et ancrée dans les caboches à force de traverser un désert improbable pour l’un des « cinq grands championnats ». Plus de 30 ans plus tard, le PSG a une deuxième chance après 2020, cette fois face à l’Inter, qui retrouve un sommet visité un peu plus récemment (2023). Paris se retrouve devant son obsession depuis le début de l’ère QSI, son destin, sa montagne, son Everest. Au bout, peut-être, se trouve un grand bonheur.

Des certitudes aux quatre coins du terrain

À Munich, dans le stade de l’équipe même qui l’avait privé du graal européen il y a cinq ans, la troupe de Luis Enrique pourra compter sur le soutien indéfectible de ses supporters, qui commençaient à pulluler vendredi dans le centre-ville de la capitale bavaroise, même s’ils étaient encore en sous-nombre en comparaison des Italiens, déjà présents en masse en Allemagne. Certains fans franciliens pouvaient même être aperçus à la recherche de billets, la veille du match. La finale se déroulera dans un cadre idyllique, puisque le mercure devrait flirter avec les 30 degrés. Sur le terrain, deux dynamiques impressionnantes, mais différentes.…

Par Julien Faure, à Munich pour SOFOOT.com