 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PSG : il y a des soirs comme ça...
information fournie par So Foot 05/11/2025 à 00:48

PSG : il y a des soirs comme ça...

PSG : il y a des soirs comme ça...

La rechute d'Ousmane Dembélé, la (probable) grave blessure d'Achraf Hakimi, le naufrage de Marquinhos, les débats autour d'un milieu trop frêle ou même une erreur de jugement de Luis Enrique : face au Bayern, le PSG s'est heurté à une rafale d’éléments contraires, plus ou moins de son fait.

Il n’aura fallu que quatre minutes de jeu pour que la soirée prenne une sale tournure. Une mauvaise remise d’Ousmane Dembélé dans l’entrejeu et quelques secondes plus tard, l’ouverture du score de Luis Díaz malgré une première parade de Lucas Chevalier. À partir de là, les tuiles n’ont fait que s’accumuler pour les champions d’Europe. Le Ballon d’or, en délicatesse avec ses ischios ces derniers jours, est sorti touché (vraisemblablement au mollet cette fois) quelques instants après avoir cru égaliser, vite rejoint par Achraf Hakimi, victime d’un tacle totalement insensé du même Díaz. « C’est le football, un sport de contact. C’est dommage parce que c’est compliqué pour le joueur. Je me rappelle la blessure de Musiala (justement contre le PSG lors de la Coupe du monde des clubs, NDLR) , ce sont des actions avec pas de chance », a tenté de dédramatiser Luis Enrique, occultant le caractère volontaire du tacle du Colombien. Il n’empêche : l’infirmerie, qui était en train de se vider, s’est remplie à nouveau d’un coup, une semaine après vu y revenir Désiré Doué.

70 - Le Paris SG a perdu son quatrième match de Ligue des Champions malgré une possession de balle supérieure à 70% sous Luis Enrique (71.2% face au Bayern ce soir), soit trois de plus que toute autre équipe sur la période. Style. #PSGBAY pic.twitter.com/OM6mvyyP7C…

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ousmane Dembélé n'a pas rechuté, selon Luis Enrique
    Ousmane Dembélé n'a pas rechuté, selon Luis Enrique
    information fournie par So Foot 05.11.2025 01:34 

    Docteur maboul. Le PSG a perdu un match et peut-être un peu plus que cela, ce mardi soir, contre le Bayern Munich au Parc des Princes. Avant Achraf Hakimi, sorti en pleurs avant la pause, Paris avait déjà perdu Ousmane Dembélé. Le Ballon d’or avait quitté le pelouse ... Lire la suite

  • Au Bayern, des monstres et Kompany
    Au Bayern, des monstres et Kompany
    information fournie par So Foot 05.11.2025 01:19 

    Avant de se recroqueviller en deuxième période et de se refermer sur lui-même, le Bayern Munich a éteint un PSG si souverain en 2025 grâce à un plan tactique parfait. La machine de Vincent Kompany est parfaitement huilée et semble promise à un avenir radieux. Le ... Lire la suite

  • Kompany élogieux avec Upamecano
    Kompany élogieux avec Upamecano
    information fournie par So Foot 05.11.2025 00:45 

    Il n’est pas Bavarois en compliments, le Vincent. Vincent Kompany a commenté la victoire de son Bayern Munich au Parc des princes (2-1), la quatrième victoire d’affilée du Bayern en France, la seizième victoire de la saison des Bavarois . « Ce type de match se ... Lire la suite

  • Pocognoli : «C'est un team building bien réussi»
    Pocognoli : «C'est un team building bien réussi»
    information fournie par So Foot 05.11.2025 00:28 

    LinkedIn vibes. Au fin fond de la Norvège, Monaco a remporté son premier succès de la saison en Ligue des champions, et l’air scandinave a donné , dans des propos recueillis par L’Équipe . « C’est un succès important pour la suite de la campagne. Il montre des ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank