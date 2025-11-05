PSG : il y a des soirs comme ça...

La rechute d'Ousmane Dembélé, la (probable) grave blessure d'Achraf Hakimi, le naufrage de Marquinhos, les débats autour d'un milieu trop frêle ou même une erreur de jugement de Luis Enrique : face au Bayern, le PSG s'est heurté à une rafale d’éléments contraires, plus ou moins de son fait.

Il n’aura fallu que quatre minutes de jeu pour que la soirée prenne une sale tournure. Une mauvaise remise d’Ousmane Dembélé dans l’entrejeu et quelques secondes plus tard, l’ouverture du score de Luis Díaz malgré une première parade de Lucas Chevalier. À partir de là, les tuiles n’ont fait que s’accumuler pour les champions d’Europe. Le Ballon d’or, en délicatesse avec ses ischios ces derniers jours, est sorti touché (vraisemblablement au mollet cette fois) quelques instants après avoir cru égaliser, vite rejoint par Achraf Hakimi, victime d’un tacle totalement insensé du même Díaz. « C’est le football, un sport de contact. C’est dommage parce que c’est compliqué pour le joueur. Je me rappelle la blessure de Musiala (justement contre le PSG lors de la Coupe du monde des clubs, NDLR) , ce sont des actions avec pas de chance », a tenté de dédramatiser Luis Enrique, occultant le caractère volontaire du tacle du Colombien. Il n’empêche : l’infirmerie, qui était en train de se vider, s’est remplie à nouveau d’un coup, une semaine après vu y revenir Désiré Doué.

70 - Le Paris SG a perdu son quatrième match de Ligue des Champions malgré une possession de balle supérieure à 70% sous Luis Enrique (71.2% face au Bayern ce soir), soit trois de plus que toute autre équipe sur la période. Style. #PSGBAY pic.twitter.com/OM6mvyyP7C…

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com