 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Riyad Mahrez : « En Algérie, la pression est grande »
information fournie par So Foot 23/12/2025 à 15:48

Riyad Mahrez : « En Algérie, la pression est grande »

Riyad Mahrez : « En Algérie, la pression est grande »

La troisième c’est la bonne ?

À 34 ans, Riyad Mahrez débarque à la CAN 2025 avec autre chose qu’un statut intouchable. Les deux dernières éditions ? Sortie dès les poules, valises bouclées trop tôt, et un capitaine souvent pointé du doigt. À la veille d’Algérie-Soudan, l’ailier d’Al-Ahli s’est quand même présenté en conférence de presse, accompagné de Vladimir Petković, pour rappeler qu’il savait gérer la pression. « En Algérie, elle est grande. Tous les joueurs doivent savoir qu’ils ont une responsabilité de porter ce maillot » , a-t-il lâché. Cette fois, difficile de dire le contraire.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Congo se fait les dents avec le Bénin pour débuter sa CAN
    Le Congo se fait les dents avec le Bénin pour débuter sa CAN
    information fournie par So Foot 23.12.2025 16:14 

    RD Congo 1-0 Bénin But : Bongonda (16 e ) Alors que la République démocratique du Congo rêve toujours du Mondial , elle donne à sa CAN 2025 une bonne impulsion en s’imposant d’une courte tête face au Bénin . Les Léopards ont mis la main sur le match lors du premier ... Lire la suite

  • La grosse compo du Sénégal face au Botswana
    La grosse compo du Sénégal face au Botswana
    information fournie par So Foot 23.12.2025 16:04 

    C’est le onze type de la compète ça Le Sénégal a sorti l’artillerie lourde pour lancer sa CAN face au Botswana. Un onze sans surprise mais sans faiblesse : Mendy dans les cages, Koulibaly en patron, Niakhaté à ses côtés, le double pivot Gueye-Gueye pour fermer ... Lire la suite

  • Lamine Camara revendique le rôle de favori pour la CAN
    Lamine Camara revendique le rôle de favori pour la CAN
    information fournie par So Foot 23.12.2025 15:24 

    Lamine enjoué. Dans une interview publiée lundi par le Guardian , le milieu de terrain sénégalais Lamine Camara revendique clairement le statut de favori pour le Sénégal à l’approche de la Coupe d’Afrique des nations. Actuellement en milieu de tableau de Ligue ... Lire la suite

  • Un Rafinha prend sa retraite
    Un Rafinha prend sa retraite
    information fournie par So Foot 23.12.2025 15:23 

    Clap de fin. Ancien milieu de terrain du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, le Brésilien Rafinha a annoncé ce lundi qu’il prenait sa retraite à l’âge de 32 ans. … CMF pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank