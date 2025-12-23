Riyad Mahrez : « En Algérie, la pression est grande »
La troisième c’est la bonne ?
À 34 ans, Riyad Mahrez débarque à la CAN 2025 avec autre chose qu’un statut intouchable. Les deux dernières éditions ? Sortie dès les poules, valises bouclées trop tôt, et un capitaine souvent pointé du doigt. À la veille d’Algérie-Soudan, l’ailier d’Al-Ahli s’est quand même présenté en conférence de presse, accompagné de Vladimir Petković, pour rappeler qu’il savait gérer la pression. « En Algérie, elle est grande. Tous les joueurs doivent savoir qu’ils ont une responsabilité de porter ce maillot » , a-t-il lâché. Cette fois, difficile de dire le contraire.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer