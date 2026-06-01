PSG : des idées pour la suite

Le deuxième sacre européen à peine en poche, le PSG se tourne déjà vers l’avenir avec l’objectif d’égaler le Real Madrid de Zinédine Zidane. Si la recette de Luis Enrique est bien rodée, quelques ajustements seront nécessaires pour rêver toujours plus grand.

« Il faut en obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6. C’est ça le plan, non ? » La séquence de Luis Enrique auprès de Canal+ dimanche au cœur des célébrations peut prêter à sourire, mais elle en dit long sur l’ambition de l’Asturien et de son PSG. Tel LeBron James à son arrivée au Miami Heat, l’intéressé rêve de dynastie. Un an après avoir fait profil bas sur le marché des transferts, quelle sera l’attitude du club de la capitale cet été ? Ce groupe si soudé en apparence peut-il continuer à terroriser l’Europe sans oxygène venu de l’extérieur ? Luis Campos, le directeur sportif, est-il l’homme qui a le plus la pression de tout le pays ?

Mais arrêtez le 😭 Luis Enrique en veut encore 6 ou 7 🥵#ucl #uclfinal #psg #luisenrique pic.twitter.com/RR70jNxKnH…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com