 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

PSG, ces petits trucs en moins
information fournie par So Foot 29/01/2026 à 01:01

PSG, ces petits trucs en moins

PSG, ces petits trucs en moins

Auteur d'un départ canon en Ligue des champions cette saison, le PSG ne s'imaginait certainement pas se retrouver dans une telle situation il y a encore quelques semaines. Mais un cruel manque d'efficacité, des états de forme disparates ou encore des buts évitables ont condamné les hommes de Luis Enrique aux barrages. Voici quelques éléments qui séparent aujourd'hui les tenants du titre des principaux candidats à la victoire finale cette saison.

→ L’efficacité offensive

L’an dernier, le PSG achevait une phase de ligue globalement ratée par trois prestations offensives de grande qualité (Salzbourg 3-0, Manchester City 4-2, puis Stuttgart 4-1) et prenait l’élan qui allait l’amener au bout. Un an plus tard, les réminiscences des tristes soirées contre l’Atlético de Madrid ou le PSV sont de retour au moment où l’on pensait qu’elles n’étaient plus que de mauvais souvenirs. Avec seulement deux petits buts (deux frappes lointaines de Khvicha Kvaratskhelia et Vitinha) sur ses trois derniers matchs de C1, accompagnés d’un joli paquets de ratés, le club de la capitale a de nouveau affiché une inefficacité offensive préoccupante au vu de ses objectifs. Face à Newcastle, le malheureux Ousmane Dembélé a symbolisé ces difficultés. Dans la foulée de son penalty raté, il a tenté sa chance à six autres reprises (record du match) pour une seule cadrée.

→ Un gardien de niveau international

S’il est trop tôt pour affirmer que Lucas Chevalier ne pourra jamais s’imposer comme le gardien titulaire du PSG, le choix de Luis Enrique de faire de nouveau appel à Matveï Safonov dans les buts dès son retour de compétition interpelle forcément. Surtout que contrairement à ses prestations de décembre, le portier russe n’a pas vraiment rassuré. « Je ne peux rien vous dire. En voyant mes décisions, ce sera très clair pour tout le monde. Je n’ai aucune problème à faire des rotations avec les gardiens » , bottait ouvertement en touche le technicien espagnol après le match. À ce stade, les champions d’Europe ne possèdent pas ce dernier rempart capable de faire tenir debout tout l’édifice lorsque ce dernier tremble de toutes parts (ou d’éviter de concéder des buts largement évitables même quand il ne tremble pas, comme à Lisbonne ou ce mercredi soir). Un critère particulièrement important pour partir à la conquête de l’Europe.…

Par Tom Binet, au Parc des Princes pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • José Mourinho, Special Ops
    José Mourinho, Special Ops
    information fournie par So Foot 29.01.2026 01:22 

    Qualifié en barrages de Ligue des champions au bout d'une opération spéciale et d'un scénario impensable après sa victoire contre le Real Madrid, avec notamment un but décisif marqué par le gardien Anatoliy Troubine dans le temps additionnel, le Benfica Lisbonne ... Lire la suite

  • Le but du gardien Trubin en vidéo
    Le but du gardien Trubin en vidéo
    information fournie par So Foot 29.01.2026 01:18 

    Vive le foot. Benfica a démarré la phase de ligue par quatre défaites, dont une contre Qarabağ. Ensuite, José Mourinho est arrivé. Puis Benfica est allé gagner à Amsterdam et contre Naples. Il fallait donc absolument l’emporter contre le Real Madrid ce mercredi ... Lire la suite

  • La « honte» de Mbappé après la défaite du Real Madrid
    La « honte» de Mbappé après la défaite du Real Madrid
    information fournie par So Foot 29.01.2026 01:17 

    La vergüenza, si ! Alors qu’une victoire à Lisbonne suffisait au Real Madrid pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, les Espagnols sont tombés contre Benfica (2-4) . Ils terminent neuvièmes et devront passer par les barrages. ... Lire la suite

  • OM : bons baisés de Bruges
    OM : bons baisés de Bruges
    information fournie par So Foot 29.01.2026 01:16 

    À Bruges, l'OM avait son destin entre ses mains, celui qui devait lui permettre de sortir de la phase de groupe de Ligue des champions pour la première fois depuis plus de dix ans. Marseille a cru pouvoir être le dernier qualifié, il se retrouve finalement premier ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank