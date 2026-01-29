Le but du gardien Trubin en vidéo

Vive le foot. Benfica a démarré la phase de ligue par quatre défaites, dont une contre Qarabağ. Ensuite, José Mourinho est arrivé. Puis Benfica est allé gagner à Amsterdam et contre Naples. Il fallait donc absolument l’emporter contre le Real Madrid ce mercredi soir pour se qualifier. Après avoir mené 2-1 à la mi-temps, puis 3-1, Kylian Mbappé a réduit l’écart. Benfica était alors éliminé à la différence de buts, et Marseille qualifié.

Après les cartons rouges de Raúl Asencio et Rodrygo dans le temps additionnel, Lisbonne a poussé et a obtenu un dernier coup de pied arrêté à la 98 e minute. Anatoliy Trubin est monté… et Fredrik Aursnes a trouvé sa tête, magnifique, entre David Alaba et Federico Valverde. La lecture de la trajectoire est impeccable, le coup de casque aussi. C’est parfait. Benfica se qualifie sur le gong, 24 e , à la différence de buts. L’Ukrainien devient le premier gardien à marquer contre le Real Madrid en Coupe d’Europe. Et le cinquième gardien à marquer lors d’un match de Coupe d’Europe, après Jörg Butt, Sinan Bolat, Vincent Enyeama et Ivan Provedel, en 2023.…

UL pour SOFOOT.com