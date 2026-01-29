José Mourinho, Special Ops

Qualifié en barrages de Ligue des champions au bout d'une opération spéciale et d'un scénario impensable après sa victoire contre le Real Madrid, avec notamment un but décisif marqué par le gardien Anatoliy Troubine dans le temps additionnel, le Benfica Lisbonne peut légitimement remercier son entraîneur. Car dans un contexte aussi défavorable, il faut s'appeler José Mourinho pour persuader ses joueurs qu'un tel miracle est possible.

Personne n’imaginait un tel scénario. Impossible, impensable, irréel. Pas même les principaux acteurs. 29 e de la phase de poule de Ligue des champions avant l’ultime journée avec six petits points et une différence de buts de -4 suite à une nouvelle défaite sur le terrain de la Juventus, le Benfica Lisbonne n’en menait pas large : il lui fallait une victoire sur le terrain du Real Madrid, avec un concours de circonstances dans les autres matchs, pour espérer se qualifier en barrages de la compétition. Alors, tout le monde envisageait le futur européen du club portugais comme inexistant. Tout le monde, sauf José Mourinho. Et l’incroyable se produisit : mené 1-0 en raison d’une réalisation de Kylian Mbappé et encore à 2-2 à l’heure de jeu, son équipe a réussi à s’imposer 4-2 et à passer grâce à un pion dans le temps additionnel (à la 90 e +8, plus précisément) signé… Anatoliy Troubine, le gardien.

C'EST DU JAMAIS VU : LE GARDIEN DE BENFICA MARQUE À LA DERNIÈRE SECONDE ET ÉLIMINE L'OM DE LA LIGUE DES CHAMPIONS 😱😱😱😱#UCL pic.twitter.com/1sgEfXnzNv…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com