La « honte» de Mbappé après la défaite du Real Madrid
information fournie par So Foot 29/01/2026 à 01:17

La « honte» de Mbappé après la défaite du Real Madrid

La « honte» de Mbappé après la défaite du Real Madrid

La vergüenza, si ! Alors qu’une victoire à Lisbonne suffisait au Real Madrid pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, les Espagnols sont tombés contre Benfica (2-4) . Ils terminent neuvièmes et devront passer par les barrages. « Ce n’est pas normal, a raconté le capitaine de l’équipe de France aux micros espagnols. Ce qu’on a vu aujourd’hui, ce n’est pas normal. On avait clairement pour objectif de se qualifier pour les huitièmes de finale, pour jouer deux matchs de moins. On a commencé le match avec trop de légèreté. Ils auraient mérité de marquer en premier mais on a marqué sur une occasion. On pensait alors qu’on allait se mettre dans le rythme du match, ça a été le contraire. Ils ont été meilleurs que nous en première mi-temps, s’il y a 5-1, ça ne me choque pas. »

L’attaquant, qui a inscrit un doublé ce soir, a ensuite fait référence au but final du gardien Anatoliy Trubin (à la 98 ème minute) alors que le Real Madrid avait écopé de deux cartons rouges dans le temps additionnel. « On est entré avec d’autres intentions en seconde période, notre but leur a fait un peu de mal. […] On n’a pas mis assez de rythme, de créativité pour avoir des occasions et ils ont mis ce dernier but… C’est une honte. »

UL pour SOFOOT.com

Copyright © 2026 So Foot

