OM : bons baisés de Bruges
information fournie par So Foot 29/01/2026 à 01:16

À Bruges, l'OM avait son destin entre ses mains, celui qui devait lui permettre de sortir de la phase de groupe de Ligue des champions pour la première fois depuis plus de dix ans. Marseille a cru pouvoir être le dernier qualifié, il se retrouve finalement premier éliminé après un but improbable de Trubin et une énorme claque sur le terrain. Récit d'une soirée cauchemardesque.

« On est maudits… » Voilà quelle aura été la première réaction de la dizaine de suiveurs du club phocéen, au moment où Anatoliy Trubin a inscrit le quatrième but improbable de Benfica, à un peu plus de 2000 kilomètres de la tribune de presse de l’enceinte belge, tristement entrée dans l’histoire de l’OM ce mercredi. Le coup de sifflet final avait retenti au stade Jan-Breydel depuis déjà une bonne dizaine de minutes, les écrans géants félicitaient même l’OM pour sa qualification, puis l’impensable ou le très probable, tout dépend de la perception de la vie olympienne de chacun, s’est produit avec une élimination pour un petit but, le très mince écart qui sépare un qualifié d’un éliminé.

Le ciel leur est tombé sur la tête

Avec un break déjà fait au moment d’achever le premier quart d’heure, grâce aux réalisations de Mamadou Diakhon (1-0, 4 e ) et Romeo Vermant (2-0, 11 e ), la tension est montée d’un cran, aussi bien en bord de terrain, que dans la tribune presse. Un œil sur la pelouse, un autre sur le classement live et les deux sur le multiplex. Les papiers s’écrivaient et se réécrivaient au fur et à mesure des résultats des concurrents directs. Au troisième but brugeois, la même interrogation sur toutes les lèvres : « et si l’OM passait au travers pour une histoire de goal average ? »

Tous propos recueillis par LB et QB.

Par Léna Bernard, au stade Jan-Breydel de Bruges pour SOFOOT.com

