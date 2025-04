information fournie par So Foot • 30/04/2025 à 01:02

PSG : ça marche à Londres

Sept mois après avoir pris l'eau à Arsenal, le PSG a montré qu'il avait bien grandi. Voici les principales leçons à retenir de ce match pour la suite des événements, à commencer par une manche retour qui s'annonce aussi stressante qu'excitante.

La capacité du PSG à faire le dos rond, même sans maîtriser le ballon

Malgré une possession légèrement à son avantage sur l’ensemble de la partie (53%), le PSG n’est pas vraiment parvenu à s’appuyer sur l’une de ses grandes forces pour vaincre Arsenal : la maîtrise du jeu. Une arme que l’on imaginait lui permettre d’effacer son déficit dans le défi physique, en particulier dans l’entrejeu. Au final, ce sont des Rouge et Bleu aussi performants sans ballon qu’avec que les 2500 supporters ayant fait le déplacement ont pu encourager. « Je ne peux dire que des choses positives. On a montré la même mentalité, qu’on a lors de chaque match, chaque jour. C’est un vrai plaisir pour moi comme entraîneur du Paris Saint-Germain , pouvait saluer Luis Enrique au coup de sifflet final au micro de Canal+. Tu peux gagner, faire nul ou perdre, mais cette mentalité et cette ambition dans l’équipe, c’est incroyable. »

C’est quand même plus savoureux avec un succès, qui plus est lorsqu’il place les Parisiens en position de force pour se qualifier pour la deuxième finale de Ligue des champions de leur histoire. Souvent enclin à perdre pied dès que la bateau commence à tanguer, victime d’une piqûre de rappel heureusement sans conséquences contre Aston Villa au tour précédent, le PSG version Luis Enrique affiche une sérénité pas loin d’être inédite sous l’ère QSI. Une force qui lui a notamment permis de survivre dans l’enfer d’Anfield. Et donc une vraie capacité à faire le dos rond malgré de longues phases sans pouvoir anesthésier l’adversaire de ses longues phases de possession.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com