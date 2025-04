information fournie par So Foot • 10/04/2025 à 10:26

PSG-Aston Villa fait un carton d'audience

Désiré Doué and co devant la France (presque) entière.

Le quart de finale passionnant entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa de ce mercredi soir (3-1) signe une très belle audience et permet à Canal+ d’établir son record en Ligue des champions cette saison ! Pas très loin de la barre des trois millions de téléspectateurs, le chaîne cryptée fait mieux que le tour précédent entre Liverpool et le PSG (2,38 millions).…

QT pour SOFOOT.com