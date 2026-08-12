Au tour de Romelu Lukaku de filer en Turquie
La folie des grandeurs.
Quelques jours après l’arrivée en grande pompe de Mohamed Salah à Trabzonspor, les clubs turcs n’ont pas terminé de dégainer le chéquier. Cette fois, c’est Fenerbahçe qui a sauté sur l’opportunité de signer Romelu Lukaku , après avoir déjà réussi à attraper Mason Greenwood et Nathan Aké dans ses filets plus tôt cet été. Le montant de l’opération s’élève autour de six millions d’euros , alors que le Belge de 33 ans était devenu indésirable ces derniers mois à Naples.…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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