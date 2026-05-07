PSG-Arsenal : un derby européen ?

Le coup d’envoi de la finale de Ligue des champions est dans 23 jours, mais cette affiche couvre déjà un record, assez anecdotique mais qui a le mérite d’exister. Bien que la Manche les sépare, Paris et Londres ne sont distants que de 342 km . Il s’agit de la distance la plus courte concernant des finalistes de C1 issus de pays différents.

Le précédent record appartenait déjà à un club français et la finale lui avait plutôt souri. La distance entre Marseille et Milan pour la finale de 1993 était de 387 km .…

EM pour SOFOOT.com