PSG-Arsenal : un derby européen ?
Le coup d’envoi de la finale de Ligue des champions est dans 23 jours, mais cette affiche couvre déjà un record, assez anecdotique mais qui a le mérite d’exister. Bien que la Manche les sépare, Paris et Londres ne sont distants que de 342 km . Il s’agit de la distance la plus courte concernant des finalistes de C1 issus de pays différents.
Le précédent record appartenait déjà à un club français et la finale lui avait plutôt souri. La distance entre Marseille et Milan pour la finale de 1993 était de 387 km .…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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