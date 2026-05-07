Le beau geste du Havre

Des actes liés aux paroles. Alors que Le Havre avait refusé d’aborder les flocages sur les maillots des joueurs à l’occasion de la Journée de lutte contre les discriminations mise en place par la LFP lors de la 31 e journée de Ligue 1, les Ciel et Marine avait préféré soutenir la Maison des femmes qui luttent contre les violences faites aux femmes. Les joueurs avaient arboré le logo de l’association sur leur maillot .

Un engagement concret

Dans un communiqué diffusé ce jeudi 7 mai, le club normand a indiqué avoir reversé à l’association les recettes de la vente des maillots que les joueurs havrais ont porté lors de la 31 e journée face à Metz (4-4), soit 4000 euros. « Des contacts avaient été noués il y a plusieurs semaines avec La Maison des femmes, association luttant contre toutes les formes de violences faites aux femmes, et c’est elle qui fut choisie. Lors du match contre le FC Metz, le 26 avril dernier, les vingt joueurs Ciel&Marine figurant sur la feuille de match arboraient tous sur leur maillot le logo de l’association, et ces maillots furent vendus sur le site du HAC au prix de 200 € l’unité. Une opération remportant un succès fou : en quelques heures, les 20 tenues avaient été écoulées, permettant de récolter 4000 €, remis cette semaine à La Maison des femmes », a indiqué le HAC.…

LB pour SOFOOT.com