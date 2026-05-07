Manchester City sacré champion d'Angleterre après dix ans d'attente
Faim de règne. Après dix ans d’attente, l’équipe féminine de Manchester City est sacrée championne d’Angleterre après le match nul concédé par Arsenal sur la pelouse de Brighton (1-1). Les Gunners qui comptent désormais dix points de retard sur les Citizens ne pourront pas combler cet écart alors qu’il ne leur restent que deux matchs à disputer.
WSL CHAMPIONS! 🏆🩵 pic.twitter.com/eUvgyEAA0Z…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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