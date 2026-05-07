Un mastodonte du football féminin espagnol relégué en seconde division pour la première fois de son histoire

Un mastodonte du football féminin espagnol relégué en seconde division pour la première fois de son histoire

Nos étoiles contraires. Alors que le FC Barcelone célébrait mercredi soir son onzième sacre en Liga en s’imposant 5 à 0 face à Levante, les Blaugrana ont condamné leurs adversaires à la relégation en Primera RFEF , nom de la seconde division espagnole, pour la première fois de leur histoire .

La chute d’un orgre

Avec seulement huit petits points alors qu’il ne reste plus que trois matchs de championnat à disputer, les Granotas ne sont plus en mesure de rattraper le DUX Logroño , première équipe non relégable, qui compte donc dix points de plus que Levante. Un épilogue tragique pour une saison de souffrance pour les joueuses de Valence qui ont concédé face au Barça leur neuvième défaite consécutive. Une tragédie aussi pour le football féminin espagnol. Avant l’avènement du FC Barcelone, c’est Levante qui jouait les premiers postes sur la scène nationale et continentale en Espagne .…

LB pour SOFOOT.com